Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:51, 13 февраля 2020 202
 0    0

Природоохранная прокуратура назначила штраф рязанскому предприятию за нарушения

Природоохранная прокуратура назначила штраф рязанскому предприятию за нарушения

В Рязанской области за нарушения в сфере экологического контроля к административной ответственности привлекли АО «КПВР «Сплав» и его руководителя. Об этом сообщил сайт Волжской природоохранной прокуратуры.

Во время проверки предприятия, осуществляющего переработку вторичных металлосодержащих ресурсов, нашли нарушения закона, «выразившиеся в отсутствии производственного контроля, представлении недостоверной экологической информации в управление Росприроднадзора по Рязанской области».

Руководителя предприятия и юрлицо привлекли к административной ответственности по статьям 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»), 8.5 КоАП РФ («Сокрытие или искажение экологической информации»), с назначением штрафа на общую сумму 23 500 рублей.

Предприятию внесли представление, которое находится на рассмотрении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
Отвечает прокуратура. Как узнать, есть ли организация в сводном плане проверок?

Отвечает прокуратура. Как узнать, есть ли организация в сводном плане проверок?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 319
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
10:51, 6 февраля 2020 2 437
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 249
Изменился режим работы рязанских МФЦ
14:12, 2 февраля 2020 3 960
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
11:13, 1 февраля 2020 1 188
Рязанские больницы подготовили на случай выявления коронавируса — минздрав
Все новости
Форум