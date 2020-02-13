Природоохранная прокуратура назначила штраф рязанскому предприятию за нарушения

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В Рязанской области за нарушения в сфере экологического контроля к административной ответственности привлекли АО «КПВР «Сплав» и его руководителя. Об этом сообщил
Во время проверки предприятия, осуществляющего переработку вторичных металлосодержащих ресурсов, нашли нарушения закона, «выразившиеся в отсутствии производственного контроля, представлении недостоверной экологической информации в управление Росприроднадзора по Рязанской области».
Руководителя предприятия и юрлицо привлекли к административной ответственности по статьям 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»), 8.5 КоАП РФ («Сокрытие или искажение экологической информации»), с назначением штрафа на общую сумму 23 500 рублей.
Предприятию внесли представление, которое находится на рассмотрении.
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