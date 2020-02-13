Банк России назвал самую популярную в Рязани купюру

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В 2019 году самой массовой банкнотой в Рязанской области стала тысячная купюра. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
По данным банка, в 2019 году увеличилась доля пятитысячных и 200-рублевых купюр. Доля 500-рублевых и тысячных сократилась.
При этом каждая третья банкнота, выданная рязанским отделением Банка России кредитным учреждениям, имела номинал тысячу рублей. Второй по популярности купюрой стала сотня, на третьем месте пятитысячная банкнота.
Самой востребованной монетой оказалась десятирублевая.
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