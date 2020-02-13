Арендатор турлатовской свалки проиграл суд Роспотребнадзору

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Арендатор турлатовской свалки ООО «Экошлак» проиграл суд Роспотребнадзору. Компания пыталась получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение для запуска мусороперерабатывающего завода в Турлатове. Решение опубликовали на сайте Арбитражного суда в четверг, 13 февраля.
В июне 2019 года ООО «Экошлак» подала иск в отношении рязанского управления Роспотребнадзора. Ведомство выдало фирме отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение. Согласно ему, производство ООО «Экошлак» не соответствует СанПиНу и не может осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности.
Кроме того, в декабре 2019 года московский районный суд запретил использование турлатовского полигона и потребовал очистить его территорию от отходов. Корреспондент РЗН. инфо провела собственное
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