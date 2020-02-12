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19:15, 12 февраля 2020 194
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В Шлаковом обсудили развитие сквера

В Шлаковом обсудили развитие сквера

В среду, 12 февраля, в поселке Шлаковый обсудили развитие сквера у дома №14/1 на Куйбышевском шоссе. На встречу с местными жителями приехала зампредседателя комитета по социальным вопросам гордумы Светлана Ворнакова, сообщил сайт мэрии.

Проект «Сквер на Трудовой» стал одним из победителей муниципального конкурса и представляет Рязань на областном этапе отбора местных инициатив 2020 года. Согласно нему, в сквере реконструируют дорожки, заменят ограждение, установят дополнительное освещение, лавочки и урны. Местные жители готовы подключиться к озеленению территории.

Справка:

Программа поддержки местных инициатив — региональная программа, которая реализуется при поддержке губернатора. Ее координатор — министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.


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