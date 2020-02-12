В Рязани презентовали культурный календарь событий 2020 года

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В Рязани в среду, 12 февраля, презентовали культурный календарь событий 2020 года. О предстоящих мероприятиях журналистам и гостям рассказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.
Основная программа стартует летом и продлится до середины осени. В июне рязанцев ждет фестиваль народного творчества «Золотая ладья», «Музыкальное лето в Константинове», татарский праздник «Сабантуй» и фестиваль «Кремлевские вечера». В июле традиционный День семьи, любви и верности и гастрономический фестиваль «Малина». В середине августа пройдет Международный форум древних городов и Международный фестиваль воздухоплавания «Небо России».
На данный момент известно, что запланировано проведение 15 культурных событий. Однако, по словам организаторов, количество мероприятий может увеличиться.
С полным списком мероприятий можно ознакомиться
© RZN.info
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