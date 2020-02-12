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Шесть месяцев жители многоэтажки на улице Гагарина живут в состоянии коммунальной аварии из-за того, что в доме прорвало трубу с холодной водой. Устранять проблему, по словам рязанцев, никто не торопится, сообщает ГТРК «
Жители дома №64 пояснили, что из подвала приходится вычерпывать воду ведрами. За пять минут можно заполнить водой 10-литровую емкость, а в час уходит около 120 литров воды. Люди возмущены, что вместе с водой в землю уходят их деньги.
Жительница Ирина Федюнина рассказывает, что после капитального ремонта в многоэтажке установили общедомовые счетчики, к которым у жильцов нет доступа.
«Мы не знаем, где расположены счетчики, просто предполагаем, что они в одном из наших подъездов. Мы теперь платим за эту утечку воды», — сетует женщина.
К тому же рязанцы опасаются, что вода, уходящая под дом, со временем подмоет фундамент. Найти хозяина водопроводной системы пока не удается. В управляющей компании сообщили, что это не общедомовая собственность и ремонтировать ее за счет средств жильцов нельзя.
«Данная пристройка относится к фундаменту нашего здания, но те сети, которые проходят и питают несколько домов, не относятся к общедомовому имуществу», — прокомментировал Александр Барыбин, главный инспектор управляющей компании.
К делу подключилась жилищная инспекция. Она признала, что запорная арматура и трубопроводы, которые подают воду сразу к четырем домам, находятся в ненадлежащем техническом состоянии. Жилищная инспекция направила письмо в администрацию города. Однако пока идет время, люди теряют свои сбережения за переплату воды.
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