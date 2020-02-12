Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:25, 12 февраля 2020 263
 0    0

Рязанцы полгода платят за воду, которая течет в подвал их многоэтажки — СМИ

Рязанцы полгода платят за воду, которая течет в подвал их многоэтажки — СМИ

Шесть месяцев жители многоэтажки на улице Гагарина живут в состоянии коммунальной аварии из-за того, что в доме прорвало трубу с холодной водой. Устранять проблему, по словам рязанцев, никто не торопится, сообщает ГТРК «Ока».

Жители дома №64 пояснили, что из подвала приходится вычерпывать воду ведрами. За пять минут можно заполнить водой 10-литровую емкость, а в час уходит около 120 литров воды. Люди возмущены, что вместе с водой в землю уходят их деньги.

Жительница Ирина Федюнина рассказывает, что после капитального ремонта в многоэтажке установили общедомовые счетчики, к которым у жильцов нет доступа.

«Мы не знаем, где расположены счетчики, просто предполагаем, что они в одном из наших подъездов. Мы теперь платим за эту утечку воды», — сетует женщина.

К тому же рязанцы опасаются, что вода, уходящая под дом, со временем подмоет фундамент. Найти хозяина водопроводной системы пока не удается. В управляющей компании сообщили, что это не общедомовая собственность и ремонтировать ее за счет средств жильцов нельзя.

«Данная пристройка относится к фундаменту нашего здания, но те сети, которые проходят и питают несколько домов, не относятся к общедомовому имуществу», — прокомментировал Александр Барыбин, главный инспектор управляющей компании.

К делу подключилась жилищная инспекция. Она признала, что запорная арматура и трубопроводы, которые подают воду сразу к четырем домам, находятся в ненадлежащем техническом состоянии. Жилищная инспекция направила письмо в администрацию города. Однако пока идет время, люди теряют свои сбережения за переплату воды.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

На праздник пригласили всех желающих.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 031
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 3 051
Изменился режим работы рязанских МФЦ
10:51, 6 февраля 2020 2 139
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:58, 30 января 2020 7 467
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 572
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости
Форум