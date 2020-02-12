На пожаре в Сасовском районе пострадал человек

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Рано утром в среду, 12 февраля, в селе Саблино Сасовского района произошел пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 5:22, на вызов выехали три расчета.
Огонь по всей площади повредил деревянное здание, пострадал человек. Оперативный комментарий о потерпевшем в пресс-службе МЧС дать отказались.
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