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15:23, 11 февраля 2020 253
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В среду на трех рязанских улицах отключат воду

В среду на трех рязанских улицах отключат воду

Фото: Pixabay.com

В среду, 12 февраля, на трех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 9:30 до 17:00 рабочие будут ремонтировать водопровод. Из-за этого воды не будет по адресам:

  • улица Халтурина, дома №№2а (детский сад №78), 7 (детский сад №77), 10, 1/1, 2, 3, 4, 1-б, 1-а, 3-а, 5-а,
  • улица Матросова, дома №№2-а, 2-б, 3, 5/7,
  • улица Ломоносова, дома №№1, 3, 5, 9, 9 корпус 1.

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