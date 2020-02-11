В среду на четырех рязанских улицах отключат свет

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В среду, 12 февраля, на четырех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила
Из-за валки аварийных деревьев с 9:30 до 15:30 электричества не будет в домах 4-а, 4-б, с 1 по 69 (нечетная сторона) по улице Роща.
Работы проведет Дирекция благоустройства города.
Кроме того, с 10:00 до 13:00 РГРЭС проведет включение новой кабельной линии. Из-за этого света не будет по следующим адресам:
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