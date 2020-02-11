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17:13, 11 февраля 2020 198
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В среду на четырех рязанских улицах отключат свет

В среду на четырех рязанских улицах отключат свет

В среду, 12 февраля, на четырех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за валки аварийных деревьев с 9:30 до 15:30 электричества не будет в домах 4-а, 4-б, с 1 по 69 (нечетная сторона) по улице Роща.

Работы проведет Дирекция благоустройства города.

Кроме того, с 10:00 до 13:00 РГРЭС проведет включение новой кабельной линии. Из-за этого света не будет по следующим адресам:

  • улица Дзержинского, дом 3;
  • Первомайский проспект, дома 29/2, 31, 33, 35, 35-г, 37;
  • 3-й переулок МОГЭС, дома 1, 1-а.

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