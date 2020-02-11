В полиции рассказали об январском задержании банды фальшивомонетчиков

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 11 февраля, в пресс-службе рязанского УМВД
В нескольких торговых точках города нашли поддельные пятитысячные купюры. Оперативники выяснили, что их распространяли ранее судимые жители соседних регионов, а также одного из государств Закавказья. Они передвигались на внедорожнике, у каждого был с собой нож.
Под обшивкой заднего сиденья машины нашли 18 поддельных пятитысячных купюр, а в салоне — алкоголь, конфеты, еду и букет цветов. Предположительно, все это подозреваемые купили на поддельные деньги.
Мужчин арестовали. Их подозревают в одиннадцати эпизодах сбыта поддельных пятитысячных купюр.
«Однако имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям на территории Московского региона и Калужской области», — сказала представитель МВД Ирина Волк.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа год сотрудники «Рязаньэнерго» обнаружили 45 сайтов с устройствами для занижения показателей счетчиков
|
cледующая новость →Рязанец взял в аренду строительное оборудование и украл его
Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.