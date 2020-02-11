В кадомском селе нашли обглоданный животными труп

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 10 февраля, в кадомском селе Чермные нашли обглоданный животными труп. Об этом сообщило издательство «
Местные жители узнали в погибшем 64-летнего жителя находящейся неподалеку деревни Шмелевка. Мужчина пропал 20 января. Он жил один и злоупотреблял алкоголем. В январе сельчанин получил пенсию и запил.
Старший следователь Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СК по Рязанской области Иван Филиппов уточнил, что на теле нет внешних признаков насильственной смерти.
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В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.