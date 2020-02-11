Рязанские активисты провели пикеты против подорожания медицинских масок

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Активисты рязанского отделения «Молодой Гвардии» провели пикеты против подорожания медицинских масок в аптеках. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Молодогвардейцы выяснили, что в большинстве аптек области маски закончились. По словам фармацевтов, дефицит вызван отсутствием товара у поставщиков.
Активисты выявили один случай завышения цен на медицинские маски — в аптеке по адресу: улица Сельских строителей, 3-ж. На здании оставили наклейку «Здесь завышают цены».
«Стоит отметить, что рязанцы поддерживают нашу акцию и просят информировать их о повышении цен и в дальнейшем. Мы хотим призвать владельцев аптек более ответственно отнестись к обеспечению людей необходимыми препаратами и медикаментами», — прокомментировали активисты.
Напомним, ранее мы писали о том, что в рязанских аптеках
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