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10:33, 11 февраля 2020 94
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Рязанские активисты провели пикеты против подорожания медицинских масок

Рязанские активисты провели пикеты против подорожания медицинских масок

Активисты рязанского отделения «Молодой Гвардии» провели пикеты против подорожания медицинских масок в аптеках. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Молодогвардейцы выяснили, что в большинстве аптек области маски закончились. По словам фармацевтов, дефицит вызван отсутствием товара у поставщиков.

Активисты выявили один случай завышения цен на медицинские маски — в аптеке по адресу: улица Сельских строителей, 3-ж. На здании оставили наклейку «Здесь завышают цены».

«Стоит отметить, что рязанцы поддерживают нашу акцию и просят информировать их о повышении цен и в дальнейшем. Мы хотим призвать владельцев аптек более ответственно отнестись к обеспечению людей необходимыми препаратами и медикаментами», — прокомментировали активисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в рязанских аптеках закончились маски. Причины роста цен на маски в рязанских аптеках собирался выяснить Росздравнадзор. Владимир Путин, в свою очередь, потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса.


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