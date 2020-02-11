RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пара бомжей убила жителя села Ямбирно Шацкого района и подожгла его дом. Об этом
Обгоревшее тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями
По предварительным данным, подозреваемая вместе с 54-летним любовником фактически не имеет жилья. На попутках они добрались до села Ямбирно и пришли в гости к знакомому. Во время застолья гость поссорился с хозяином и несколько раз ударил его ножом. После этого пара подожгла дом и уехала в Тульскую область, где их нашли.
Пару арестовали. Дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство») продолжают расследовать.
Фото с сайта рязанского СУ СКР
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПожарные игнорировали крики людей, запертых в загоревшейся сауне — очевидец
|
cледующая новость →В Рязани семь жилых домов и детсад остались без холодной воды
Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.