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11:11, 11 февраля 2020 194
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Пара бомжей убила рязанца и подожгла его дом — СК

Пара бомжей убила рязанца и подожгла его дом — СК

Пара бомжей убила жителя села Ямбирно Шацкого района и подожгла его дом. Об этом сообщили в рязанском следкоме.

Обгоревшее тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в ночь на 25 октября 2019 года. Неподалеку от дома следователи обнаружили одежду погибшего с пятнами крови и следами нефтепродуктов. Криминалисты выяснили, что кровь принадлежит ранее судимой женщине 1970 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемая вместе с 54-летним любовником фактически не имеет жилья. На попутках они добрались до села Ямбирно и пришли в гости к знакомому. Во время застолья гость поссорился с хозяином и несколько раз ударил его ножом. После этого пара подожгла дом и уехала в Тульскую область, где их нашли.

Пару арестовали. Дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство») продолжают расследовать.

Фото с сайта рязанского СУ СКР


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