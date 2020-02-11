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14:21, 11 февраля 2020 187
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Любимов предложил выплатить рязанским ветеранам к 75-летию Победы по шесть тысяч рублей

Любимов предложил выплатить рязанским ветеранам к 75-летию Победы по шесть тысяч рублей

Фото: Kremlin.ru

Губернатор Николай Любимов предложил выплатить рязанским ветеранам к 75-летию Победы по шесть тысяч рублей. По четыре тысячи должны получить вдовы ветеранов и труженики тыла, сообщил сайт регионального правительства.

Единовременная помощь положена порядка 12,4 тысячи человек.

«В деньгах это более 50 млн. рублей. Прошу минфин региона совместно с минтруда все просчитать для того, чтобы мы могли предусмотреть необходимое финансирование на эти цели», — сказал глава региона.

Напомним, все участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории (вдовы, труженики тыла, несовершеннолетние узники лагерей и т. д.) в апреле-мае получат по 75 тысяч рублей из федерального бюджета.


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