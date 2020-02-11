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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Вечером во вторник, 11 февраля, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, до конца суток 11 февраля, ночью и утром 12 февраля местами на территории области сохранится усиление южного ветра порывами до 12-17 метров в секунду, метель, мокрый снег, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.
Рязанцев призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.
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