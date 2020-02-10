В Рыбновском районе сгорела квартира, эвакуировали три человека

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В трехэтажном доме в деревне Новое Батурино Рыбновского района сгорела квартира. Об этом сообщило ИД «Пресса».
Пожар произошел в понедельник, 10 февраля. По словам соседей, жившие в квартире на первом этаже 60-летняя женщина, ее 40-летняя дочь-инвалид и мужчина 1978 года рождения злоупотребляли алкоголем, в том числе и накануне пожара.
На месте пожара работали три расчета и восемь спасателей. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Из-за задымления в подъезде с верхнего этажа эвакуировали трех человек. Один из них отравился угарным газом.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Калужанка отправится в колонию за убийство мужа
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.