Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:07, 10 февраля 2020 140
 0    0

В Рыбновском районе сгорела квартира, эвакуировали три человека

В Рыбновском районе сгорела квартира, эвакуировали три человека

Фото: Издательство «Пресса»

В трехэтажном доме в деревне Новое Батурино Рыбновского района сгорела квартира. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Пожар произошел в понедельник, 10 февраля. По словам соседей, жившие в квартире на первом этаже 60-летняя женщина, ее 40-летняя дочь-инвалид и мужчина 1978 года рождения злоупотребляли алкоголем, в том числе и накануне пожара.

На месте пожара работали три расчета и восемь спасателей. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Из-за задымления в подъезде с верхнего этажа эвакуировали трех человек. Один из них отравился угарным газом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором?

Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором? 2

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 4 680
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 5
4:33, 1 февраля 2020 5 355
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 600
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 6 024
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
11:10, 29 января 2020 2 476
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум