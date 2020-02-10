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11:33, 10 февраля 2020 112
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В рязанской ОКБ появилось граффити с хирургом Аллой Левушкиной

В рязанской ОКБ появилось граффити с хирургом Аллой Левушкиной

В рязанской ОКБ появилось граффити с хирургом Аллой Левушкиной. Ролик об этом появился в группе «Рязанская область».

Над созданием граффити работал стрит-арт художник Александр Демкин. Увидеть рисунок можно в холле четвертого этажа поликлиники.

Напомним, в честь хирурга также появятся две мемориальные доски и учредят премию.

Левушкина умерла 23 января на 93-м году жизни. Она работала врачом около 70 лет и провела более десяти тысяч успешных операций. Женщина стала одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области и прекратила оперировать, когда ей было уже за 90 лет.


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