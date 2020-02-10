В рязанской ОКБ появилось граффити с хирургом Аллой Левушкиной

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В рязанской ОКБ появилось граффити с хирургом
Над созданием граффити работал стрит-арт художник Александр Демкин. Увидеть рисунок можно в холле четвертого этажа поликлиники.
Напомним, в честь хирурга также
Левушкина
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