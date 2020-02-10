Активисты попросили рязанский следком возбудить уголовное дело из-за массовой гибели птиц

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Активисты организации «Дышим чистым» направили в областное управление СКР заявление о возбуждении уголовного дела по статьям 251 («Загрязнение атмосферы») и 358 («Экоцид») УК РФ. Об этом сообщили в группе организации «
Общественники сообщили, что трупы птиц, найденных в Рязани, исследовали специалисты нескольких лабораторий, в том числе из Орла.
В опубликованных отчетах эксперты отметили, что причиной смерти всех исследованных птиц является поражение головного мозга. Также одной из «мишеней» называют легкие птиц.
По мнению эксперта орловской лаборатории, подобные поражения органов возникают, «вследствие интоксикации ядами (токсинами) гемолитического или нейротоксического действия».
«Путь проникновения токсинов на представленных трупах — ингаляционный», — отметил специалист.
Возбудителей этой же группы заболевания у птиц в рязанской ветлаборатории не нашли.
Ранее общественники сообщили, что региональное управление ветеринарии
Напомним, жалобы на
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