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16:45, 10 февраля 2020 130
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Активисты попросили рязанский следком возбудить уголовное дело из-за массовой гибели птиц

Активисты попросили рязанский следком возбудить уголовное дело из-за массовой гибели птиц

Активисты организации «Дышим чистым» направили в областное управление СКР заявление о возбуждении уголовного дела по статьям 251 («Загрязнение атмосферы») и 358 («Экоцид») УК РФ. Об этом сообщили в группе организации «Дышим чистым» «ВКонтакте».

Общественники сообщили, что трупы птиц, найденных в Рязани, исследовали специалисты нескольких лабораторий, в том числе из Орла.

В опубликованных отчетах эксперты отметили, что причиной смерти всех исследованных птиц является поражение головного мозга. Также одной из «мишеней» называют легкие птиц.

По мнению эксперта орловской лаборатории, подобные поражения органов возникают, «вследствие интоксикации ядами (токсинами) гемолитического или нейротоксического действия».

«Путь проникновения токсинов на представленных трупах — ингаляционный», — отметил специалист.

Возбудителей этой же группы заболевания у птиц в рязанской ветлаборатории не нашли.

Ранее общественники сообщили, что региональное управление ветеринарии отказалось предоставить активистам заключение по гибели птиц в Рязани.

Напомним, жалобы на массовую гибель пернатых стали поступать в ноябре. В конце декабря губернатор Николай Любимов назвал причину смерти птиц в Рязани. Он связал это с пищевыми отравлениями.


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