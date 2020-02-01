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13:23, 1 февраля 2020 165
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В России предложили вдвое увеличить штрафы для таксистов

В России предложили вдвое увеличить штрафы для таксистов

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В России предложили вдвое увеличить штрафы за нарушения ПДД для таксистов и водителей общественного транспорта. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали в Минтрансе. Документ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

За езду с неисправными тормозами или рулевым управлением хотят штрафовать на тысячу рублей (сейчас 500), за проезд на «красный» — на две (сейчас тысяча), за поворот налево или разворот в запрещенном месте — до двух-трех тысяч рублей.

Водителей автобусов и такси, ставших виновниками ДТП с пострадавшим, могут оштрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей или лишить «прав» на один-два года.

Ранее Минюст предложил повысить штрафы за превышение скорости.


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