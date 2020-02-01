В России предложили вдвое увеличить штрафы для таксистов

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В России предложили вдвое увеличить штрафы за нарушения ПДД для таксистов и водителей общественного транспорта. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали в Минтрансе. Документ опубликовали на
За езду с неисправными тормозами или рулевым управлением хотят штрафовать на тысячу рублей (сейчас 500), за проезд на «красный» — на две (сейчас тысяча), за поворот налево или разворот в запрещенном месте — до двух-трех тысяч рублей.
Водителей автобусов и такси, ставших виновниками ДТП с пострадавшим, могут оштрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей или лишить «прав» на один-два года.
Ранее Минюст предложил
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.