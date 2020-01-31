В России предложили увеличить штрафы за превышение скорости

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Фото: Pixabay.com
Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
За превышение скорости от 20 до 40 километров в час предложили выписывать штраф в 500 — 3 000 рублей, с 40 до 60 километров в час — в 4 000 рублей. Нарушителям скоростного режима более чем на 60 километров в час грозит штраф в 5 000 рублей или лишение «прав «от четырех месяцев до полугода.
За повторное нарушение на 40-60 километров в час и более водителям грозит штраф в десять тысяч рублей и лишение возможности управлять автомобилем на год.
Кроме того, в России хотят увеличить штраф за отказ от медосвидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей. Водителя могут лишить «прав» на срок до трех лет.
Новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему нарушений. Так, например, водителя могут лишить «прав» на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения. При этом зафиксированные автоматическими камерами нарушения не будут учитываться накопительной системой.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.