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21:57, 1 февраля 2020 175
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Рязанские десантники отправились в 600-километровый марш-бросок

Рязанские десантники отправились в 600-километровый марш-бросок

Фото: Издательство «Пресса»

Команда Рязанского десантного училища отправилась во всероссийский марш-бросок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Марш-бросок пройдет с 1 по 19 февраля, курсанты начали его из Воронежа. Они пройдут через Грязи, Липецк, Елец, Щекино, Обнинск. Финиш марш-броска запланирован в городе воинской славы Наро-Фоминске.

Общая протяженность маршрута составит 640 км. В сего в марш-броске участвуют восемь команд частей и соединений Воздушно-десантных войск России, численность каждой — 30 человек.


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