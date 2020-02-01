Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:12, 1 февраля 2020 137
 0    0

Рязанцы обсудили с работниками мэрии благоустройство сквера в Кальном

Рязанцы обсудили с работниками мэрии благоустройство сквера в Кальном

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 31 января, рязанцы обсудили благоустройство сквера в Кальном с представителями управления общественных отношений администрации города. Об этом сообщил сайт мэрии.

Местные жители отметили, что сквер на Касимовском шоссе имеет для них «огромное значение». Председатель комитета ТОС «Квартал Б Песочни» Людмила Спицына рассказала о проекте его благоустройства, с которым общественники выступили в декабре 2019 года.

Этот проект стал одним из победителей муниципального конкурса и представляет Рязань на областном этапе отбора местных инициатив 2020 года.

Напомним, сейчас жителей Кального также волнует строительство высоток на месте артезианских скважин. Они собрались на пикет в воскресенье, 2 февраля.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка?

Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 2 658
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 4 323
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
8:13, 19 января 2020 13 871
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 3 333
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
17:32, 29 января 2020 14 708
Фоторепортаж из новой БСМП в Рязани 1
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум