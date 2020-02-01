Рязанцы обсудили с работниками мэрии благоустройство сквера в Кальном

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 31 января, рязанцы обсудили благоустройство сквера в Кальном с представителями управления общественных отношений администрации города. Об этом
Местные жители отметили, что сквер на Касимовском шоссе имеет для них «огромное значение». Председатель комитета ТОС «Квартал Б Песочни» Людмила Спицына рассказала о проекте его благоустройства, с которым общественники выступили в декабре 2019 года.
Этот проект стал одним из победителей муниципального конкурса и представляет Рязань на областном этапе отбора местных инициатив 2020 года.
Напомним, сейчас жителей Кального также волнует
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.