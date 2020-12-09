\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
-6°
Птн, 11
-6°
ЦБ USD 73.31 -0.35 10/12
ЦБ EUR 88.94 -0.26 10/12
Нал. USD 73.25 / 75 18:12
Нал. EUR 89 / 89.6 17:35
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
Вчера 12:47
2 745
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
4 763
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
9 626
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
11 112
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В России во дворах частных домов запретят разводить костры
С 1 января 2021 года россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов. Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года. За их нарушение предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

С 1 января 2021 года россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ о новых правилах противопожарного режима.

В документе говорится, что на территорях частных домов запрещается «разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия».

Запретят также устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам и объектам недвижимости. Сейчас разводить костры и сжигать траву нельзя только на землях общего пользования населенных пунктов.

Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года. За их нарушение предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. рублей.

При этом в МЧС уточнили, что правила «не категоричные и не абсолютные», пишет РГ. Например, готовить шашлыки и разжигать мангалы будет можно, но на расстоянии 5 метров от построек и дальше.