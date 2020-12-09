В России во дворах частных домов запретят разводить костры

С 1 января 2021 года россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов. Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года. За их нарушение предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

С 1 января 2021 года россиянам запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ о новых правилах противопожарного режима.

В документе говорится, что на территорях частных домов запрещается «разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия».

Запретят также устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам и объектам недвижимости. Сейчас разводить костры и сжигать траву нельзя только на землях общего пользования населенных пунктов.

Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года. За их нарушение предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. рублей.

При этом в МЧС уточнили, что правила «не категоричные и не абсолютные», пишет РГ. Например, готовить шашлыки и разжигать мангалы будет можно, но на расстоянии 5 метров от построек и дальше.