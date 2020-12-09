\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
-6°
Птн, 11
-6°
ЦБ USD 73.31 -0.35 10/12
ЦБ EUR 88.94 -0.26 10/12
Нал. USD 73.25 / 75 18:12
Нал. EUR 89 / 89.6 17:35
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
Вчера 12:47
2 745
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
4 763
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
9 626
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
11 112
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус подтвердился у 15 163 человек.

В среду, 9 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус подтвердился у 15 163 человек в

  • Рязани — 7 952,
  • Рязанском районе — 623,
  • Скопине — 505,
  • Ряжске — 384,
  • Касимове — 382,
  • Рыбном — 342,
  • Сасове — 308,
  • Клепиковском районе — 286,
  • Скопинском районе — 247,
  • Касимовском районе — 255,
  • Новомичуринске — 218,
  • Рыбновском районе — 218,
  • Шиловском районе — 214,
  • Михайловском районе — 196,
  • Спасском районе — 199,
  • Шилове — 193,
  • Михайлове — 167,
  • Александро-Невском — 129,
  • Старожиловском районе — 127,
  • Александро-Невском районе — 122,
  • Сараевском районе — 117,
  • Кораблине — 105,
  • Сапожке — 105,
  • Чучкове — 103,
  • Захаровском районе — 100,
  • Шацком районе — 100,
  • Спасске-Рязанском — 101,
  • Старожилове — 94,
  • Сараях — 90,
  • Сасовском районе — 90,
  • Спас-Клепиках — 90,
  • Чучковском районе — 87,
  • Шацке — 83,
  • Милославском — 75,
  • Милославском районе — 76,
  • Пронском районе — 74,
  • Захарове — 76,
  • Пронске — 71,
  • Ряжском районе — 70,
  • Ухолове — 60,
  • Кораблинском районе — 52,
  • Путятине — 44,
  • Путятинском районе — 42,
  • Кадоме — 40,
  • Ермиши — 36,
  • Ухоловском районе — 28,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 17,
  • Пителинском районе — 12,
  • Кадомском районе — 11.