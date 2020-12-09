В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус подтвердился у 15 163 человек.
В среду, 9 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус подтвердился у 15 163 человек в
- Рязани — 7 952,
- Рязанском районе — 623,
- Скопине — 505,
- Ряжске — 384,
- Касимове — 382,
- Рыбном — 342,
- Сасове — 308,
- Клепиковском районе — 286,
- Скопинском районе — 247,
- Касимовском районе — 255,
- Новомичуринске — 218,
- Рыбновском районе — 218,
- Шиловском районе — 214,
- Михайловском районе — 196,
- Спасском районе — 199,
- Шилове — 193,
- Михайлове — 167,
- Александро-Невском — 129,
- Старожиловском районе — 127,
- Александро-Невском районе — 122,
- Сараевском районе — 117,
- Кораблине — 105,
- Сапожке — 105,
- Чучкове — 103,
- Захаровском районе — 100,
- Шацком районе — 100,
- Спасске-Рязанском — 101,
- Старожилове — 94,
- Сараях — 90,
- Сасовском районе — 90,
- Спас-Клепиках — 90,
- Чучковском районе — 87,
- Шацке — 83,
- Милославском — 75,
- Милославском районе — 76,
- Пронском районе — 74,
- Захарове — 76,
- Пронске — 71,
- Ряжском районе — 70,
- Ухолове — 60,
- Кораблинском районе — 52,
- Путятине — 44,
- Путятинском районе — 42,
- Кадоме — 40,
- Ермиши — 36,
- Ухоловском районе — 28,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 17,
- Пителинском районе — 12,
- Кадомском районе — 11.