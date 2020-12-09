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Стало известно, как Рязань украсят к Новому году
В городе появятся цветовые проекции. Также рязанцы увидят световые шоу.

В преддверии Нового года Рязань украсят цветовыми проекциями, в городе покажут световые шоу. Об этом сообщили в мэрии.

«Учитывая, что массовые мероприятия запрещены, будем удивлять цветовыми проекциями. Они себя хорошо зарекомендовали. Новогодние проекции будут представлены на трех зданиях в течение семи дней», — рассказала начальник управления культуры Евгения Власова.

На площади Победы устроят светодинамическое шоу. Там установят большие световые инсталляции и елку регионов России, которая раньше стояла на Лыбедском бульваре.