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Рязанцам предложили десять вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей
Специалисты отмечают, что «в большинстве случаев это были вакансии, размещенные компаниями из отраслей „розничная торговля“, „информационные технологии, системная интеграция, интернет“ и „товары народного потребления“. Что до профессиональной принадлежности, то чаще всего заработную плату от 100 тысяч рублей работодатели предлагали ИТ-специалистам, представителям сферы продаж, представителям производственной сферы и строителям».

Эксперты hh.ru сделали подборку вакансий для жителей Рязанской области с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что «в большинстве случаев это были вакансии, размещенные компаниями из отраслей „розничная торговля“, „информационные технологии, системная интеграция, интернет“ и „товары народного потребления“. Что до профессиональной принадлежности, то чаще всего заработную плату от 100 тысяч рублей работодатели предлагали ИТ-специалистам, представителям сферы продаж, представителям производственной сферы и строителям».

Подборка десяти самых высокооплачиваемых профессий начинается с вакансии каменщика. Ему работодатель готов заплатить от 100 тысяч рублей в месяц. Региональному представителю — от 100 до 150 тысяч рублей. Компания ищет заместителя начальника электрического цеха на зарплату от 126 тысяч рублей. Востребованы в регионе сварщики. Они могут претендовать на 120 тысяч рублей в месяц. Руководителю двух отделов продаж зернового кофе предложат от 100 до 180 тысяч рублей, заместителю директора по операционному управлению — от 130 тысяч, начальнику участка (вахта) — от 150 тысяч рублей. Столько же руководителю отдела оптовых продаж. Backend-разработчика ждут на зарплату от 150 до 200 тысяч рублей, Fullstack Developer — от 170 тысяч рублей.

Кроме того, в 730 вакансиях, размещенных в регионе с начала сентября, предлагали заработную плату от 115 тысяч рублей и выше.