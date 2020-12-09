Рязаньстат подсчитал стоимость новогодних закусок
Рязаньстат подсчитал стоимость новогодних закусок «под куранты». В список не вошло горячее и традиционные салаты.
Рязаньстат подсчитал стоимость новогодних закусок «под куранты». В список не вошло горячее и традиционные салаты.
Общая стоимость закусок составила 3 087 рублей, исходя из средних цен в Рязанской области в ноябре.
В список вошли:
- бутылка шампанского — 260 рублей;
- цитрусовые (1 килограмм) — 136 рублей;
- виноград (500 граммов) — 78 рублей;
- шоколадные конфеты (500 граммов) — 342 рубля;
- сок (1 литр) — 81 рубль;
- минеральная вода (1 литр) — 38 рублей;
- газированная вода (1 литр) — 43 рубля;
- мясная нарезка (400 граммов) — 218 рублей;
- сервелат (300 граммов) — 250 рублей;
- сырная тарелка (500 граммов) — 257 рублей;
- икра (200 граммов) — 827 рублей;
- белый хлеб — 25 рублей;
- сливочное масло (180 граммов) — 101 рубль;
- торт или четыре пирожных — 431 рубль.
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