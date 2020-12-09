Pornhub ввел ограничения из-за обвинений в содействии педофилам

Теперь видео на портал может добавить не каждый пользователь. Администрация сайта предприняла такие меры из-за обвинений в распространении видео с насилием над детьми.

Порносайт Pornhub ввел ограничения на загрузку видео. Об этом сообщил Life .

Ранее видео на сайт мог добавить любой пользователь, теперь только тот, кто зарегистрирован и прошел идентификацию. Также заблокирована функция скачивания видео.

Администрация сайта предприняла такие меры из-за обвинений в распространении видео с насилием над детьми.

Ранее материал о доходах Pornhub от насилия в отношении несовершеннолетних появился в газете The New York Times.

В администрации решили задействовать особые технологии для блокировки запрещенного видео.