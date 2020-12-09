Любимов поддержал идею создания в Милославском районе парка имени спортсмена Алексеева

Муниципалитет планирует участвовать в федеральном проекте по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье городская среда». В районе планируют построить парк имени великого советского тяжелоатлета, уроженца Милославского района Василия Алексеева.

В среду, 9 декабря, губернатор Николай Любимов встретился с главй Милославского района Михаилом Ромодиным в режиме ВКС. Об этом сообщил сайт регионального правительства. Политики обсудили направления развития района.

По словам губернатора, Милославский район традиционно находится на передовых позициях в АПК. В этом году там собрали рекордный урожай в истории рязанского земледелия, район вошел в число лучших по валовому сбору зерна и масличных культур.

«Конечно, пандемия коронавируса, с которой мы продолжаем бороться, отразилась на развитии территорий. Со своей стороны, мы стараемся оказывать необходимую поддержку муниципалитетам, в том числе в рамках национальных проектов, — сказал Любимов. — От руководства районов мы также ждем активных действий. Один из эффективных инструментов развития территорий — привлечение инвестиций. У Милославского района хорошие перспективы для реализации инвестпроектов и в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, лесопереработки».

Ромодин рассказал главе региона о работе по укреплению материально-технической базы учреждений социальной инфраструктуры, модернизации объектов ЖКХ, ремонту улично-дорожной сети. Он отметил, что в рамках нацпроекта «Образование» в районе продолжают создавать современную образовательную цифровую среду.

«Одно из приоритетных направлений деятельности — приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями. В школах ряда населенных пунктов уже работают Центры цифрового и гуманитарного профилей „Точка роста“. В рамках федерального проекта „Успех каждого ребенка“ отремонтирован спортзал в Чернавской средней школе. Кроме того, проводится ремонт детских садов», — сказал Михаил Ромодин.

Говоря о планах на 2021 год, глава Милославского района отметил, что муниципалитет планирует участвовать в федеральном проекте по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье городская среда». В районе планируют построить парк имени великого советского тяжелоатлета, уроженца Милославского района Василия Алексеева. Губернатор пообещал поддержать инициативу.

«Имя Алексеева обязательно должно быть увековечено. Важно, что эта память будет опираться на территорию, где можно отдохнуть, погулять с детьми, — сказал Любимов. — Мы обязательно поддержим этот проект».