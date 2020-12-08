Житель Кадомского района потерял паспорт и стал фигурантом уголовного дела
Об этом сообщил сайт областной прокуратуры. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК, материалы направили в суд.
Житель Кадомского района потерял паспорт и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил
По версии следствия, мужчину предупреждали об уголовной ответственности за ложные доносы. Однако чтобы не платить штраф за потерянный документ, он все равно соврал — заявил в полицию о том, что у него украли деньги и паспорт.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК, материалы направили в суд.