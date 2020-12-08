Житель Кадомского района потерял паспорт и стал фигурантом уголовного дела

Об этом сообщил сайт областной прокуратуры. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК, материалы направили в суд.

Житель Кадомского района потерял паспорт и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчину предупреждали об уголовной ответственности за ложные доносы. Однако чтобы не платить штраф за потерянный документ, он все равно соврал — заявил в полицию о том, что у него украли деньги и паспорт.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК, материалы направили в суд.