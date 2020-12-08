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Любимов обсудил с главой администрации Кадомского района помощь фермерам и ремонт дорог
Во вторник, 8 декабря, губернатор Николай Любимов по видеосвязи провел совещание с главой администрации Кадомского района Александром Кочетковым. Они обсудили социально-экономическую ситуацию в районе и реализацию нацпроектов, сообщил сайт регионального правительства.

Во вторник, 8 декабря, губернатор Николай Любимов по видеосвязи провел совещание с главой администрации Кадомского района Александром Кочетковым. Они обсудили социально-экономическую ситуацию в районе и реализацию нацпроектов, сообщил сайт регионального правительства.

Кочетков отметил, что в этом году в районе собрали хороший урожай зерновых и вернули в оборот более полутора тысяч гектаров неиспользуемых земель. Глава администрации района поблагодарил Любимова за поддержку, которую фермеры ежегодно получают в виде грантов и субсидий.

«Мы плотно взаимодействуем с крупными производителями. Но очень важно дать возможность развиваться, зарабатывать и мелким предпринимателям. Большая роль в этом отводится фермерским объединениям», — отметил глава региона.

Любимов и Кочетков обсудили ремонт дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируют провести капремонт дороги Кадом — Ермишь, а также ремонт обхода рабочего поселка Кадом с устройством тротуаров и освещения.

«Губернатор обратил внимание на необходимость комплексного подхода при планировании и выполнении работ и максимального вовлечения в проект второстепенных магистралей, ведущих к населенным пунктам», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Речь также шла об укреплении берегов Мокши. На 57 миллионов рублей из областного бюджета уже укрепили два наиболее опасных участка.

«Необходимо продолжить работу совместно с федеральным центром и сделать все возможное для окончательного решения вопроса и обеспечения безопасности людей», — заявил Любимов.

Участники видеоконференции говорили о строительстве, ремонте, оснащении социальных объектов, создании «Цифровой образовательной среды», благоустройстве территорий. Среди перспективных направлений развития района губернатор выделил туризм.

«Думаю, что во многом туристическую привлекательность Кадома повысят мероприятия в рамках объявленного в Рязанской области года первого православного святого Русской Америки Германа Аляскинского, чья жизнь неразрывно связана с Кадомским районом. Уверен, что интерес со стороны гостей региона вызовет реализация проекта по установке в Кадоме памятника святому», — считает глава Рязанской области.

Любимов также поручил Кочеткову контролировать ситуацию с коронавирусом.