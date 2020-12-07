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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве на понедельник, 7 декабря, в регионе выявили 14 912 случаев заражения.

В районах Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве на понедельник, 7 декабря, в регионе выявили 14 912 случаев заражения в:

  • Рязани — 7 857,
  • Рязанском районе — 618,
  • Скопине — 491,
  • Ряжске — 369,
  • Касимове — 368,
  • Рыбном — 336,
  • Сасове — 304,
  • Клепиковском районе — 278,
  • Скопинском — 224,
  • Касимовском районе — 236,
  • Рыбновском — 217,
  • Новомичуринске — 217,
  • Шиловском районе — 213,
  • Михайловском — 196,
  • Спасском районе — 193,
  • Шилове — 188,
  • Михайлове — 164,
  • Александро-Невском — 124,
  • Старожиловском районе — 124,
  • Александро-Невском районе — 120,
  • Сараевском — 117,
  • Кораблине — 105,
  • Сапожке — 103,
  • Чучкове — 102,
  • Шацком районе — 100,
  • Захаровском районе — 94,
  • Старожилове — 94,
  • Спасске-Рязанском — 92,
  • Сараях — 90,
  • Сасовском районе — 90,
  • Чучковском — 87,
  • Спас-Клепиках — 87,
  • Шацке — 81,
  • Милославском — 75,
  • Пронском районе — 74,
  • Захарове — 72,
  • Пронске — 71,
  • Милославском районе — 74,
  • Ряжском — 64,
  • Ухолове — 60,
  • Кораблинском районе — 52,
  • Путятине — 44,
  • Путятинском районе — 42,
  • Кадоме — 37,
  • Ермиши — 34,
  • Ухоловском районе — 28,
  • Ермишинском — 26,
  • Сапожковском — 21,
  • Пителине — 16,
  • Пителинском районе — 12,
  • Кадомском — 11.