В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве на понедельник, 7 декабря, в регионе выявили 14 912 случаев заражения.
В районах Рязанской области обновили географию распространения COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве на понедельник, 7 декабря, в регионе выявили 14 912 случаев заражения в:
- Рязани — 7 857,
- Рязанском районе — 618,
- Скопине — 491,
- Ряжске — 369,
- Касимове — 368,
- Рыбном — 336,
- Сасове — 304,
- Клепиковском районе — 278,
- Скопинском — 224,
- Касимовском районе — 236,
- Рыбновском — 217,
- Новомичуринске — 217,
- Шиловском районе — 213,
- Михайловском — 196,
- Спасском районе — 193,
- Шилове — 188,
- Михайлове — 164,
- Александро-Невском — 124,
- Старожиловском районе — 124,
- Александро-Невском районе — 120,
- Сараевском — 117,
- Кораблине — 105,
- Сапожке — 103,
- Чучкове — 102,
- Шацком районе — 100,
- Захаровском районе — 94,
- Старожилове — 94,
- Спасске-Рязанском — 92,
- Сараях — 90,
- Сасовском районе — 90,
- Чучковском — 87,
- Спас-Клепиках — 87,
- Шацке — 81,
- Милославском — 75,
- Пронском районе — 74,
- Захарове — 72,
- Пронске — 71,
- Милославском районе — 74,
- Ряжском — 64,
- Ухолове — 60,
- Кораблинском районе — 52,
- Путятине — 44,
- Путятинском районе — 42,
- Кадоме — 37,
- Ермиши — 34,
- Ухоловском районе — 28,
- Ермишинском — 26,
- Сапожковском — 21,
- Пителине — 16,
- Пителинском районе — 12,
- Кадомском — 11.