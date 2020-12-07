В Рязанской области мужчина застрелил бывшую сожительницу и покончил с собой

Мужчина жил вместе с женщиной, они встречались, а также у них был малолетний ребенок. Пара разошлась, но мужчина настаивал на воссоединении.

В Сараевском районе мужчина застрелил бывшую сожительницу и покончил с собой. Трупы 30-летней женщины и 32-летнего мужчины нашли на одной из проселочных дорог, сообщила « Комсомольская правда ».

Отмечается, что мужчина жил вместе с женщиной, они встречались, а также у них был малолетний ребенок.

По информации источника издания, пара разошлась, но мужчина настаивал на воссоединении.

«Он неоднократно угрожал девушке, что наложит на себя руки, если она к нему не вернется», — рассказали «Комсомольской правде».

Источник рассказал, что мужчина подкараулил женщину, когда она проезжала на машине по проселочной дороге, остановил ее и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья. После этого он сам покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.

Следователи рассказали обстоятельства произошедшего. С места трагедии появилось фото.