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Следователи возбудили дело по статье «Убийство» после трагедии в Сараевском районе
Труп мужчины и женщины нашли на дороге у села. У обоих были огнестрельные ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц») после трагедии в Сараевском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В 21:30 30 ноября 2020 года на дороге у села Высокое Сараевского района нашли труп женщины, находящийся в машине, а рядом с автомобилем — труп мужчины. У обоих были зафиксированы огнестрельные раны головы.

По версии следствия, мужчина 1986 года рождения и женщина 1990 года рождения жили долгое время вместе. В августе 2020 года они расстались. Мужчина пытался восстановить отношения, звонил бывшей сожительнице, контролировал ее перемещения и круг общения. Между ними возникали из-за этого ссоры. Во время очередной ссоры подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья в бывшую сожительницу. находящуюся за рулем автомобиля. Она получила раны головы и плеча, от которых скончалась на месте. После этого мужчина покончил с собой.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Позже появилось фото с места трагедии.