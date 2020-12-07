Опубликовано фото с места убийства в Сараевском районе
Трагедия произошла 30 ноября 2020 года на дороге у села Высокое Сараевского района. Мужчина убил бывшую сожительницу, а затем покончил с собой.
Опубликовано фото с места убийства в Сараевском районе, произошедшего 30 ноября. Снимок опубликовала пресс-служба регионального СУ СКР.
Трагедия произошла 30 ноября 2020 года на дороге у села Высокое Сараевского района. Мужчина убил бывшую сожительницу, а затем покончил с собой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».