Рязанцы устроили дрифт на парковке возле гипермаркета
Рязанцы устроили дрифт на парковке возле «Ленты» в Борках. На кадрах с места действия видно, как отечественная легковушка дрифтует по парковке под громкую музыку. Возле гонщиков остановилась машина сотрудников полиции.
Рязанцы устроили дрифт на парковке возле «Ленты» в Борках. Видеозапись опубликована 5 декабря в Instagram.
На кадрах с места действия видно, как отечественная легковушка дрифтует по парковке под громкую музыку. Возле гонщиков остановилась машина сотрудников полиции. При этом водитель легковушки продолжил дрифтовать.