Рязанцы устроили дрифт на парковке возле гипермаркета

Рязанцы устроили дрифт на парковке возле «Ленты» в Борках. На кадрах с места действия видно, как отечественная легковушка дрифтует по парковке под громкую музыку. Возле гонщиков остановилась машина сотрудников полиции.