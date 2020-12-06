Полиция назвала виновника ДТП с участием автоинспекторов в Касимов

Полиция назвала виновника ДТП с участием автоинспекторов в Касимове.

В полиции рассказали, кто виноват в аварии на мосту в Касимове.

По предварительной информации, ​авария произошла 5 декабря около 23:30 на 195-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. 28-летний житель села Лашма ехал в сторону Касимова на Volkswagen Passat. На мосту через Оку мужчина не справился с управлением и столкнулся со служебным автомобилем «Лада Приора"​, за рулем которого был 31-летний инспектор ДПС ОГИБДД.

В аварии пострадали двое сотрудников полиции в служебном автомобиле, им оказали помощь на месте. Водитель иномарки не пострадал.

По факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.