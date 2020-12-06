В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
Всего по состоянию на 12:30 6 декабря в Рязанской области зарегистрировано 14786 человек с коронавирусом. Больше всего заболевших в Рязани.
В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. Всего по состоянию на 12:30 6 декабря в Рязанской области зарегистрировано 14786 человек с коронавирусом.
- 7794 — Рязань;
- 618 — Рязанский район;
- 481 — Скопин;
- 362 — Ряжск;
- 361 — Касимов;
- 334 — Рыбное;
- 304 — Сасово;
- 278 — Клепиковский район;
- 239 — Скопинский район;
- 230 — Касимовский район;
- 217 — Рыбновский район;
- 216 — Новомичуринск;
- 213 — Шиловский район;
- 193 — Михайловский район;
- 192 — Спасский район;
- 187 — Шилово;
- 162 — Михайлов;
- 124 — Александро-Невский;
- 120 — Александро-Невский район;
- 120 — Старожиловский район;
- 116 — Сараевский район;
- 105 — Кораблино;
- 103 — Сапожок;
- 102 — Чучково;
- 99 — Шацкий район;
- 94 — Захаровский район;
- 93 — Старожилово;
- 92 — Спасск-Рязанский;
- 90 — Сараи и Сасовский район;
- 86 — Спас-Клепики;
- 80 — Шацк;
- 74 — Милославское;
- 73 — Пронский район;
- 72 — Захарово;
- 71 — Пронск;
- 69 — Милославский район;
- 63 — Ряжский район;
- 60 — Ухолово;
- 52 — Кораблинский район;
- 44 — Путятино;
- 42 — Путятинский район;
- 37 — Кадом;
- 34 — Ермишь;
- 28 — Ухоловский район;
- 26 — Ермишинский район;
- 21 — Сапожковский район;
- 15 — Пителино;
- 12 — Пителинский район;
- 11 — Кадомский район.