\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 06
-5°
Пнд, 07
-4°
Втр, 08
-4°
ЦБ USD 74.25 -0.95 05/12
ЦБ EUR 90.26 -0.93 05/12
Нал. USD 72.17 / 75.91 11:45
Нал. EUR 87.88 / 91.63 11:45
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
4 700
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
6 188
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
2 декабря 13:02
7 984
Заработать миллиард или спасти мир? Тест, который раскроет ваш потенци...
Говорят, чтобы прийти к успеху, нужно оказаться в нужно...
3 декабря 10:10
7 672
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
Всего по состоянию на 12:30 6 декабря в Рязанской области зарегистрировано 14786 человек с коронавирусом. Больше всего заболевших в Рязани.

В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. Всего по состоянию на 12:30 6 декабря в Рязанской области зарегистрировано 14786 человек с коронавирусом.

  • 7794 — Рязань;
  • 618 — Рязанский район;
  • 481 — Скопин;
  • 362 — Ряжск;
  • 361 — Касимов;
  • 334 — Рыбное;
  • 304 — Сасово;
  • 278 — Клепиковский район;
  • 239 — Скопинский район;
  • 230 — Касимовский район;
  • 217 — Рыбновский район;
  • 216 — Новомичуринск;
  • 213 — Шиловский район;
  • 193 — Михайловский район;
  • 192 — Спасский район;
  • 187 — Шилово;
  • 162 — Михайлов;
  • 124 — Александро-Невский;
  • 120 — Александро-Невский район;
  • 120 — Старожиловский район;
  • 116 — Сараевский район;
  • 105 — Кораблино;
  • 103 — Сапожок;
  • 102 — Чучково;
  • 99 — Шацкий район;
  • 94 — Захаровский район;
  • 93 — Старожилово;
  • 92 — Спасск-Рязанский;
  • 90 — Сараи и Сасовский район;
  • 86 — Спас-Клепики;
  • 80 — Шацк;
  • 74 — Милославское;
  • 73 — Пронский район;
  • 72 — Захарово;
  • 71 — Пронск;
  • 69 — Милославский район;
  • 63 — Ряжский район;
  • 60 — Ухолово;
  • 52 — Кораблинский район;
  • 44 — Путятино;
  • 42 — Путятинский район;
  • 37 — Кадом;
  • 34 — Ермишь;
  • 28 — Ухоловский район;
  • 26 — Ермишинский район;
  • 21 — Сапожковский район;
  • 15 — Пителино;
  • 12 — Пителинский район;
  • 11 — Кадомский район.