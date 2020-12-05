Москвичей начали прививать от коронавируса

Сейчас прививки делают людям из группы риска — сотрудникам сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Право на вакцинацию в числе первых получили, помимо врачей и учителей, и другие работники учреждений, например, администраторы и уборщики.

В субботу, 5 декабря, москвичей начали прививать от коронавируса. Кабинеты для вакцинации открыли в столичных поликлиниках, передает РИА Новости.

Пока кабинетов 70, они работают с 8:00 до 20:00. До конца года откроют еще сотню.

Сейчас прививки делают людям из группы риска — сотрудникам сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Право на вакцинацию в числе первых получили, помимо врачей и учителей, и другие работники учреждений, например, администраторы и уборщики.

На прививку нужно записаться на сайте mos.ru .

Вакцинация противопоказана беременным и кормящим женщинам. Также прививку не делают детям и гражданам старше 60 лет, тем, кто участвовал в клинических исследованиях вакцины от коронавируса или в последний месяц делал другую прививку. Хронические заболевания и недавно перенесенные ОРВИ также являются фактором, из-за которых откажут в вакцинации

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к концу следующей недели вакцинация начнется во всех российских регионах.