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Эксперт Роспотребнадзора рассказал, как опознать повторное заражение COVID-19
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью «Российской газете» рассказал, как опознать повторное заражение COVID-19. По его словам, это становится понятно при исследовании геномов выделенных вирусов.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью «Российской газете» рассказал, как опознать повторное заражение COVID-19. Он уточнил, что это становится понятно при исследовании геномов выделенных вирусов.

По словам эксперта, если между первым и вторым штаммами удалось выявить выраженные различия в вирусных геномах, то речь идет о повторном заражении. Эксперт назвал основные факторы развития реинфекции — наличие иммунодефицита и количество попавшего в организм вируса.

Лебедев пояснил, что при заражении COVID-19 в организме вырабатываются антитела различных классов. Это позволяет установить факт инфицирования.