В Рязани обсудили организацию школьных перевозок

В Рязанской области в 2020/2021 учебном году в ежедневной перевозке 7770 школьников задействовано 325 единиц транспорта. Пополнение парка школьных автобусов осуществляется ежегодно за счет средств областного и федерального бюджетов.

Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина рассказала, как в регионе организована перевозка учеников школ.

В Рязанской области в 2020/2021 учебном году в ежедневной перевозке 7770 школьников задействовано 325 единиц транспорта.

Пополнение парка школьных автобусов осуществляется ежегодно за счет средств областного и федерального бюджетов. Всего с 2017 года приобретено 76 школьных автобусов. В 2020 году 7 автобусов закуплены за счет областного бюджета и 19 — за счет федерального.

Распределение школьного автотранспорта осуществляется на основе заявок от муниципальных образований, которые предъявляют акты технического состояния на автобусы, подлежащие замене. В настоящее время всем обучающимся, которые нуждаются в подвозе до общеобразовательной организации и обратно, такая возможность предоставлена.

На встрече отметили, что региону нужны новые автобусы, а также замена старых. Автобусы также требуются для открытия новых маршрутов.

Информация о состоянии автобусного парка, находящегося в ведении муниципальных общеобразовательных организаций, а также потребность региона в школьных автобусах направляется в Министерство просвещения Российской Федерации ежеквартально.

Исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Валерий Еремин отметил, что в области проходят 430 школьных маршрутов общей протяженностью 3562 км. В регионе отремонтированы 394 маршрута общей протяженностью 3258 км. При этом 36 маршрутов протяженностью 304 км нуждаются в проведении капитального ремонта, на что требуется 5,5 млрд рублей.

В 2021 году запланированы работы по ремонту дорог, по которым проходят школьные маршруты в Шиловском, Ермишинском, Шацком и Спасском районах области.

Председатель Милославской районной думы Дмитрий Фатин поинтересовался, когда завершится ямочный ремонт нескольких районных дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а также уточнил, как будет организовано обслуживание дорог в зимнее время. Валерий Еремин признал, что проблемы остаются, но работа по ямочному ремонту ведется постоянно в течение года. Он отметил, что вопросы решаются вместе с минобразования. Говоря о зимнем содержании дорог, он сообщил, что контракты заключены с крупным подрядчиком — «Рязаньавтодором», у которого есть возможность оперативной переброски техники в муниципальные образования.

Отвечая на вопрос председателя Кадомской районной думы Галины Макеевой о капитальном ремонте дороги к школе по улице Вознесенской, он пояснил, что она включена в план следующего года.

Представители муниципалитетов обозначили проблему оборудования в Захаровском районе безопасного пешеходного перехода через федеральную трассу, по которой идет интенсивный поток транспорта, а также особенностей применения противогололедных смесей в зимних условиях.