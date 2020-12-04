В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
В пятницу, 4 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, выявили 14 538 случая заражения.
В пятницу, 4 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, выявили 14 538 случая заражения в
- Рязани — 7600,
- Рязанском районе — 609,
- Скопине — 478,
- Ряжске — 360,
- Касимове — 357,
- Рыбном — 332,
- Сасове — 304,
- Клепиковском районе — 275,
- Скопинском районе — 238,
- Касимовском районе — 225,
- Рыбновском районе — 217,
- Новомичуринске — 215,
- Шиловском районе — 212,
- Михайловском районе — 192,
- Спасском районе — 192,
- Шилове — 184,
- Михайлове — 161,
- Александро-Невском — 123.
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- Александро-Невском районе — 119,
- Старожиловском районе — 117,
- Сараевском районе — 116,
- Сапожке — 103,
- Чучкове — 102,
- Кораблине — 101,
- Шацком районе — 99,
- Старожилове — 93,
- Спасске-Рязанском — 92,
- Захаровском районе — 90,
- Сараях — 90,
- Сасовском районе — 90,
- Чучковском районе — 87,
- Спас-Клепиках — 83,
- Шацке — 80,
- Пронском районе — 73,
- Захарове — 72,
- Милославском — 72,
- Пронске — 71,
- Милославском районе — 69,
- Ряжском районе — 63,
- Ухолове — 60,
- Кораблинском районе — 52,
- Путятине — 44,
- Путятинском районе — 42,
- Кадоме — 37,
- Ермиши — 34,
- Ухоловском районе — 28,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 15,
- Пителинском районе — 12,
- Кадомском районе — 11.