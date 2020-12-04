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В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
В пятницу, 4 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, выявили 14 538 случая заражения.

В пятницу, 4 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, выявили 14 538 случая заражения в

  • Рязани — 7600,
  • Рязанском районе — 609,
  • Скопине — 478,
  • Ряжске — 360,
  • Касимове — 357,
  • Рыбном — 332,
  • Сасове — 304,
  • Клепиковском районе — 275,
  • Скопинском районе — 238,
  • Касимовском районе — 225,
  • Рыбновском районе — 217,
  • Новомичуринске — 215,
  • Шиловском районе — 212,
  • Михайловском районе — 192,
  • Спасском районе — 192,
  • Шилове — 184,
  • Михайлове — 161,
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  • Александро-Невском районе — 119,
  • Старожиловском районе — 117,
  • Сараевском районе — 116,
  • Сапожке — 103,
  • Чучкове — 102,
  • Кораблине — 101,
  • Шацком районе — 99,
  • Старожилове — 93,
  • Спасске-Рязанском — 92,
  • Захаровском районе — 90,
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  • Сасовском районе — 90,
  • Чучковском районе — 87,
  • Спас-Клепиках — 83,
  • Шацке — 80,
  • Пронском районе — 73,
  • Захарове — 72,
  • Милославском — 72,
  • Пронске — 71,
  • Милославском районе — 69,
  • Ряжском районе — 63,
  • Ухолове — 60,
  • Кораблинском районе — 52,
  • Путятине — 44,
  • Путятинском районе — 42,
  • Кадоме — 37,
  • Ермиши — 34,
  • Ухоловском районе — 28,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 15,
  • Пителинском районе — 12,
  • Кадомском районе — 11.