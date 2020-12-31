Опубликовано новое обращение Невладимира Невладимировича Непутина

Ролик вновь разместил телеканал «Дождь» в четверг, 31 декабря. «Владимир Владимирович Путин обратится к народу только за несколько минут до полуночи. А вот послушать обращение Невладимира Невладимировича Непутина можно уже сейчас», — говорится в сообщении телеканала.

Опубликовано новое обращение Невладимира Невладимировича Непутина. Ролик вновь разместил телеканал «Дождь» в четверг, 31 декабря.

«Владимир Владимирович Путин обратится к народу только за несколько минут до полуночи. А вот послушать обращение Невладимира Невладимировича Непутина можно уже сейчас», — говорится в сообщении телеканала. В процессе ролика актер ролика Никита Кукушкин вышел из образа и завершил видеообращени от своего имени.

«Действуйте так, будто вы сам президент," - отмети актер.