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Опубликовано новое обращение Невладимира Невладимировича Непутина
Ролик вновь разместил телеканал «Дождь» в четверг, 31 декабря. «Владимир Владимирович Путин обратится к народу только за несколько минут до полуночи. А вот послушать обращение Невладимира Невладимировича Непутина можно уже сейчас», — говорится в сообщении телеканала.

Опубликовано новое обращение Невладимира Невладимировича Непутина. Ролик вновь разместил телеканал «Дождь» в четверг, 31 декабря.

«Владимир Владимирович Путин обратится к народу только за несколько минут до полуночи. А вот послушать обращение Невладимира Невладимировича Непутина можно уже сейчас», — говорится в сообщении телеканала. В процессе ролика актер ролика Никита Кукушкин вышел из образа и завершил видеообращени от своего имени.

«Действуйте так, будто вы сам президент," - отмети актер.