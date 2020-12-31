На пожаре в Шацком районе погибли два человека

30 декабря в 18 часов 47 минуты поступило сообщение о пожаре в поселке Михайловка Шацкого района. Жилой дом одноэтажный, деревянный, кровля шиферная. Огнем уничтожен жилой дом. Имеются пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются

На пожаре в Шацком районе погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области. По предварительной версии, в среду, 30 декабря, из поселка Михайловка Шацкого района поступило сообщение о возгорании деревянного дома. На пожаре погибли женщина 1954 года рождения и мужчина 1974 года рождения.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали пожарный расчет.