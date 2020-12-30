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В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 30 декабря, в регионе выявили 18 019 случаев заражения.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 30 декабря, в регионе выявили 18 019 случаев заражения в

  • Рязани — 9614,
  • Рязанском районе — 722,
  • Скопине — 577,
  • Касимове — 504,
  • Ряжске — 427,
  • Рыбном — 380,
  • Касимовском районе — 350,
  • Сасове — 350,
  • Клепиковском районе — 329,
  • Скопинском районе — 273,
  • Новомичуринске — 248,
  • Рыбновском районе — 248,
  • Шиловском районе — 248,
  • Михайловском районе — 229,
  • Спасском районе — 221,
  • Шилове — 209,
  • Михайлове — 203,
  • Александро-Невском районе — 166.
  • Кораблине — 152,
  • Александро-Невском — 149,
  • Старожиловском районе — 142,
  • Сараевском районе — 125,
  • Захаровском районе — 122,
  • Спасске-Рязанском — 121,
  • Сапожке — 120,
  • Шацком районе — 118,
  • Чучкове — 117,
  • Сасовском районе — 109,
  • Старожилове — 103,
  • Милославском — 101,
  • Сараях — 101,
  • Спас-Клепиках — 98,
  • Захарове — 96,
  • Шацке — 92,
  • Чучковском районе — 89,
  • Милославском районе — 88,
  • Ряжском районе — 80,
  • Пронске — 78,
  • Пронском районе — 77,
  • Ухолове — 69,
  • Кораблинском районе — 62,
  • Путятине — 53,
  • Кадоме — 46,
  • Путятинском районе — 45,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Пителине — 23,
  • Сапожковском районе — 22,
  • Пителинском районе — 15,
  • Кадомском районе — 13.