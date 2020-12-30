В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 30 декабря, в регионе выявили 18 019 случаев заражения.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 30 декабря, в регионе выявили 18 019 случаев заражения в
- Рязани — 9614,
- Рязанском районе — 722,
- Скопине — 577,
- Касимове — 504,
- Ряжске — 427,
- Рыбном — 380,
- Касимовском районе — 350,
- Сасове — 350,
- Клепиковском районе — 329,
- Скопинском районе — 273,
- Новомичуринске — 248,
- Рыбновском районе — 248,
- Шиловском районе — 248,
- Михайловском районе — 229,
- Спасском районе — 221,
- Шилове — 209,
- Михайлове — 203,
- Александро-Невском районе — 166.
- Кораблине — 152,
- Александро-Невском — 149,
- Старожиловском районе — 142,
- Сараевском районе — 125,
- Захаровском районе — 122,
- Спасске-Рязанском — 121,
- Сапожке — 120,
- Шацком районе — 118,
- Чучкове — 117,
- Сасовском районе — 109,
- Старожилове — 103,
- Милославском — 101,
- Сараях — 101,
- Спас-Клепиках — 98,
- Захарове — 96,
- Шацке — 92,
- Чучковском районе — 89,
- Милославском районе — 88,
- Ряжском районе — 80,
- Пронске — 78,
- Пронском районе — 77,
- Ухолове — 69,
- Кораблинском районе — 62,
- Путятине — 53,
- Кадоме — 46,
- Путятинском районе — 45,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 30,
- Ермишинском районе — 27,
- Пителине — 23,
- Сапожковском районе — 22,
- Пителинском районе — 15,
- Кадомском районе — 13.