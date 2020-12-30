После гибели родителей и двоих детей на пожаре в Рязани завели дело

По предварительным данным, в доме нет признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Пожар начался в техническом помещении, где стоял электрический водонагреватель.

После гибели родителей и двоих детей на пожаре в Рязани завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Об этом в среду, 30 декабря, сообщил региональный следком.

Накануне около 5:00 произошел пожар на первом этаже двухэтажного кирпичного дома на улице Рязанской. Погибли супруги (35-летний мужчина и 37-летняя женщина) и их дети 2009 и 2020 года рождения. Девочку 2013 года рождения спасли. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в доме нет признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Пожар начался в техническом помещении, где стоял электрический водонагреватель.

«По предварительным данным причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Окончательный вывод будет сделан следователями после проведения пожаротехнической экспертизы и с учётом результатов расследования», — отметили следователи.

Назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей.