Названы маршрутки, на которых можно проехать с льготными проездными в 2021 году
С 1 января льготы не будут действовать на маршрутах №71М2, №68аМ2. Как пояснили в мэрии, это связано с тем, что перевозчик не перешел на автобусы среднего класса.
Мэрия Рязани
- 30 М³ (обслуживается 15 автобусами среднего класса),
- 34 М³ (17 автобусов среднего класса),
- 42 М² (12 автобусов малого класса),
- 46 М² (25 автобусов малого класса),
- 47 М² (обслуживается 20 автобусами среднего класса),
- 49 М² (20 автобусов среднего класса),
- 50 М², 50аМ2 (10 автобусов среднего класса),
- 53 М² (20 автобусов среднего класса),
- 58 М² (30 автобусов малого класса),
- 65 М² (8 автобусов среднего класса)
- 68 М² (15 автобусов среднего класса),
- 71бМ2 (1 автобус среднего класса),
- 75 М² (32 автобуса малого класса),
- 77 М², 77аМ2, 77бМ2 (27 автобусов среднего класса),
- 85 М², 85аМ2 (30 автобусов малого класса),
- 95 М² (24 автобуса малого класса),
- 98 М² (13 автобусов среднего класса),
- 99 М², 99бМ2 (16 автобусов малого класса).
С 1 января льготы не будут действовать на маршрутах №71М2, №68аМ2. Как пояснили в мэрии, это связано с тем, что перевозчик не перешел на автобусы среднего класса.
В администрации города сообщили об еще одном изменении. Конечной маршрута №30М3 станет «улица Березовая» (до этого остановка «БСМП»), а в автобусах маршрута №95М2 проезд можно оплачивать льготными картами.