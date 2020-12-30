Названы маршрутки, на которых можно проехать с льготными проездными в 2021 году

С 1 января льготы не будут действовать на маршрутах №71М2, №68аМ2. Как пояснили в мэрии, это связано с тем, что перевозчик не перешел на автобусы среднего класса.