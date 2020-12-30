\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
-4°
Чтв, 31
Птн, 01
-4°
ЦБ USD 73.88 0.22 31/12
ЦБ EUR 90.68 0.47 31/12
Нал. USD 74.36 / 76.3 17:00
Нал. EUR 91.4 / 92.15 17:00
Новости
Коронавирус
Публикации
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
1 час назад
260
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
Вчера 20:10
2 118
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
Вчера 14:48
3 141
Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году
Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и п...
Вчера 12:08
3 398
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Названы маршрутки, на которых можно проехать с льготными проездными в 2021 году
С 1 января льготы не будут действовать на маршрутах №71М2, №68аМ2. Как пояснили в мэрии, это связано с тем, что перевозчик не перешел на автобусы среднего класса.

Мэрия Рязани назвала маршрутки, на которых можно проехать с льготными проездными в 2021 году. Карты «Льготная», «Студенческая», «Школьная» будут действовать на маршрутах:

  • 30 М³ (обслуживается 15 автобусами среднего класса),
  • 34 М³ (17 автобусов среднего класса),
  • 42 М² (12 автобусов малого класса),
  • 46 М² (25 автобусов малого класса),
  • 47 М² (обслуживается 20 автобусами среднего класса),
  • 49 М² (20 автобусов среднего класса),
  • 50 М², 50аМ2 (10 автобусов среднего класса),
  • 53 М² (20 автобусов среднего класса),
  • 58 М² (30 автобусов малого класса),
  • 65 М² (8 автобусов среднего класса)
  • 68 М² (15 автобусов среднего класса),
  • 71бМ2 (1 автобус среднего класса),
  • 75 М² (32 автобуса малого класса),
  • 77 М², 77аМ2, 77бМ2 (27 автобусов среднего класса),
  • 85 М², 85аМ2 (30 автобусов малого класса),
  • 95 М² (24 автобуса малого класса),
  • 98 М² (13 автобусов среднего класса),
  • 99 М², 99бМ2 (16 автобусов малого класса).

С 1 января льготы не будут действовать на маршрутах №71М2, №68аМ2. Как пояснили в мэрии, это связано с тем, что перевозчик не перешел на автобусы среднего класса.

В администрации города сообщили об еще одном изменении. Конечной маршрута №30М3 станет «улица Березовая» (до этого остановка «БСМП»), а в автобусах маршрута №95М2 проезд можно оплачивать льготными картами.