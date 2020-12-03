Вице-губернатор проверил рязанские больницы с пациентами с COVID-19
Рейды прошли в Михайловском межмуниципальном центре, Рязанской больнице №10, БСМП, ОКБ имени Семашко. Греков осмотрел «красные зоны», пообщался с пациентами и медицинскими работниками.
В четверг, 3 декабря, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков посетил больницы, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщила региональная опергруппа.
Рейды прошли в Михайловском межмуниципальном центре, Рязанской больнице №10, БСМП, ОКБ имени Семашко.
Греков осмотрел «красные зоны», пообщался с пациентами и медицинскими работниками.
Вице-губернатор поблагодарил врачей и медсестер, больным пожелали скорейшего выздоровления.