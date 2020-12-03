В Рязанской области закончили ремонт трассы и двух мостов

В Рязанской области привели к нормативу 30 км трассы Р-22 «Каспий» и капитально отремонтировали два моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

В Рязанской области привели к нормативу 30 км трассы Р-22 «Каспий» и капитально отремонтировали два моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

На дороге положили новый асфальт, установили ограждение и новые знаки, нанесли разметку. На мостах через реки Хупта и Лапоток увеличили пропускную способность и повысили безопасность движения.

Кроме того, ФКУ Упрдор Москва — Волгоград приступило к капремонту обхода Михайлова, включенного в состав трассы Р-132 «Золотое кольцо». Отрезок свяжет между собой северное и западное транзитные направления федеральных трасс, минуя населенный пункт. Начать работы планируют весной 2021 года.