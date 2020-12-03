Обновлена статистика распространения COVID-19 в районах Рязанской области
По данным регионального оперштаба, в области зарегистрировали 14 418 случаев коронавируса.
В среду, 2 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным регионального оперштаба, в области зарегистрировали 14 418 случаев коронавируса в
- Рязани — 7526,
- Рязанском районе — 607,
- Скопине — 476,
- Ряжске — 358,
- Касимове — 353,
- Рыбном — 330,
- Сасове — 304,
- Клепиковском районе — 262,
- Скопинском районе — 237,
- Касимовском районе — 224,
- Рыбновском районе — 217,
- Новомичуринске — 215,
- Шиловском районе — 212,
- Михайловском районе — 191,
- Спасском районе — 191,
- Шилове — 184,
- Михайлове — 161,
- Александро-Невском — 123,
- Александро-Невском районе — 119,
- Сараевском районе — 115,
- Старожиловском районе — 116,
- Чучкове — 102,
- Сапожке — 103,
- Кораблине — 101,
- Шацком районе — 99,
- Старожилове — 93,
- Сасовском районе — 90,
- Спасске-Рязанском — 92,
- Чучковском районе — 87,
- Захаровском районе — 85,
- Сараях — 90,
- Спас-Клепиках — 81,
- Шацке — 80,
- Пронском районе — 72,
- Пронске — 71,
- Захарове — 69,
- Милославском — 70,
- Милославском районе — 69,
- Ряжском районе — 61,
- Ухолове — 60,
- Кораблинском районе — 52,
- Путятине — 44,
- Путятинском районе — 42,
- Кадоме — 37,
- Ермиши — 34,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском районе — 28,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 15,
- Пителинском районе — 12,
- Кадомском районе — 11.